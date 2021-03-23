Bartın'da ölü yunus sahile vurdu

Bartın'da karaya vuran yaklaşık 2 metre boyundaki yunusun, kayalıklara çarparak telef olduğu belirlendi.

Bartın'ın İnkum sahiline vuran ölü yunusu görenler, jandarmaya haber verdi.

Gelen ekiplerin yaptığı incelemede, yunusun kuyruğunda ve vücudunun bazı yerlerinde kesi izleri saptandı.

Yunusun, dalgalarla birlikte kayalıklara çarpması sonucu telef olduğu tahmin ediliyor.

İNCELENDİKTEN SONRA GÖMÜLECEK

Ölü yunus için jandarma ekipleri, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne bilgi verdi. Yunusun yapılacak incelemenin ardından belediye ekiplerince gömüleceği belirtildi.

"BU GÖRÜNTÜLER BİZLERİ ÜZÜYOR"

İnkum’da oturan Buğra Bayraktar, "Özellikle bu mevsimlerde yunus ölüleri sahile vuruyor. Bu yunusun vücudunda kesi izleri var. Tahminimiz yunus kayalıklara vurarak, yaşamını yitirdi. Bu tür manzaralar İnkum’da yaşanıyor. Bu görüntüler bizleri üzüyor." dedi.



















