DHA
Bartın'ın Ulus ilçesi Güneyören köyünde babaannesi ile birlikte yaşayan Hira Taşçı, dün 16.30 sıralarında sokağa çıktıktan sonra kayboldu.
Babaannesinin ihbarıyla bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri, sevk edildi.
Ekipler tarafından küçük kızın bulunması için bölgede arama çalışması başlatıldı.
MİNİK HİRA ÇOK GEÇMEDEN BULUNDU
Hira Taşçı, 2 saat sonra ekipler tarafından evinden 2 kilometre uzaklıkta ormanda ağaç dibinde otururken bulundu.
Sağlık durumu iyi olan Hira Taşçı, tedbir amaçlı Ulus Devlet Hastanesi'ne getirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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