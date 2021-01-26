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- Bartın'da otobüsçüyle dolmuşçu kavgası, emniyette bitti
Bartın'da otobüsçüyle dolmuşçu kavgası, emniyette bitti
Halk otobüsü şoförleriyle dolmuş şoförlerinin aralarında çıkan tartışmanın arbedeye dönüşmesinin ardından tekme ve yumruklar havada uçuştu. 2 kişinin yaralandığı kavgada, 11 kişi gözaltına alındı.
- İHA
- 26.01.2021 - 16:38
- Güncelleme : 26.01.2021 - 16:48
Bartın Kemerköprü Meydanı'nda, halk otobüsü servis şoförleri ile Esenyurt dolmuş şoförleri arasında tartışma çıktı.
Şoförler, hat ve yolcu yüzünden tartışmaya başladı.
Kısa sürede arbedeye dönüşen kavga nedeniyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
POLİS, GAZ KULLANMAK ZORUNDA KALDI
Polisler, kavga eden şoförleri ayırmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.
11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Tekme ve yumrukların konuştuğu kavgada 2 kişi yaralandı. Polis ekiplerince, kavgaya karışan 11 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Bartın'da otobüsçüyle dolmuşçu kavgası, emniyette bitti VİDEO