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    Bartın'da otobüsçüyle dolmuşçu kavgası, emniyette bitti

    Halk otobüsü şoförleriyle dolmuş şoförlerinin aralarında çıkan tartışmanın arbedeye dönüşmesinin ardından tekme ve yumruklar havada uçuştu. 2 kişinin yaralandığı kavgada, 11 kişi gözaltına alındı.
    • İHA
    • 26.01.2021 - 16:38
    • Güncelleme : 26.01.2021 - 16:48
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    Bartın'da otobüsçüyle dolmuşçu kavgası, emniyette bitti

    Bartın Kemerköprü Meydanı'nda, halk otobüsü servis şoförleri ile Esenyurt dolmuş şoförleri arasında tartışma çıktı.

    Şoförler, hat ve yolcu yüzünden tartışmaya başladı.

    Kısa sürede arbedeye dönüşen kavga nedeniyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    POLİS, GAZ KULLANMAK ZORUNDA KALDI

    Polisler, kavga eden şoförleri ayırmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

    11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Tekme ve yumrukların konuştuğu kavgada 2 kişi yaralandı. Polis ekiplerince, kavgaya karışan 11 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

    Bartın'da otobüsçüyle dolmuşçu kavgası, emniyette bitti VİDEO


    Bartın da otobüsçüyle dolmuşçu kavgası, emniyette bitti #1

    Bartın da otobüsçüyle dolmuşçu kavgası, emniyette bitti #2

    Bartın da otobüsçüyle dolmuşçu kavgası, emniyette bitti #3

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