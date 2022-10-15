Maden patlamasında kısa bir süre ocaktan çıkarak faciayı kıl payı atlatan Ali Deniz, "Madencinin kaderi mi desek, alın yazısı" dedi.

Bartın’ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’nde saat 18.15 sıralarında bir maden faciası yaşandı.

16.00-24.00 vardiyasında çalışan Ali Deniz, görevi gereği patlamadan kısa süre önce ocaktan çıkınca faciayı kıl payı atlattı.

Olaya yönelik açıklama yapan Ali Deniz, duygularını şu ifadeler ile dile getirdi:

“Acımız büyük. Emek camiasının başı sağ olsun. Bir dilim ekmek uğruna hayatını feda eden tüm emekçi kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

“İnşallah iyi bir haber bekliyoruz”

Ailesi ve yakınlarının başı sağ olsun. İçeriye girip çıktım. Şu an kesin bir şey söyleyemeyiz. Şu anda eksi 300- 350 metre kotunda meydana gelen bir kaza sonucu arkadaşlarımız hayatını kaybetti.

İnşallah sağ olan arkadaşlarımız olur, sevindirici bir haberle karşılaşırız. Şu anda tahlisiye ekipleri, havalandırma sistemi devam ediyor. Uzman ekipler de var. Onların neticesinde inşallah iyi bir haber bekliyoruz.”





“Madencinin kaderi mi desek, alın yazısı”

DHA’nın haberine göre; patlamada maden ocağında bulunan işçilerin birlikte çalıştığı arkadaşları olduğunu söyleyen ve oldukça üzgün olduğunu söyleyen Deniz, "Madencinin kaderi mi desek, alın yazısı. Her şeyde bir alın yazısı vardır. Aynı ekipte beraber çalıştığımız arkadaşlar var. Benim o an işim bitti, dışarı çıktım. Ocaktaki arkadaşlar patlama olduğunu söylediler. Ben patlama anında dışarıdaydım. Sağ kurtulan arkadaşlar bizlere bilgi verdi, biz de gereken yerleri bilgilendirdik.” diye konuştu.

Bartın'da patlamadan kurtulan madenci: Madencinin alın yazısı VİDEO

“Acı hissediyoruz”

Patlamayı haber alarak maden ocağına akın eden aileler arasında bulunan Sevil Darcı, madenci komşusunun çocuğu için geldiğini ve umutlu bir haber beklediklerini kaydetti. Komşusunu bu endişeli gününde yalnız bırakamadığını ifade eden Darcı, "Hepsinin sağ çıkmasını bekliyoruz. Ne olur ne gider onu Allah bilir. Komşularımız, komşu çocuklarımız var. Acı hissediyoruz. İnşallah, Allah’ımız hepsini annelerine, babalarına, eşlerine bağışlasın.” dedi.

Madendeki patlama haberini komşusunda misafirlikteyken alan Gönül Alemdar, koşarak ocak başına geldiğini ve sağ salim çıkmaları için dua ettiklerini belirterek, "Ben de komşumuzu çok sevdiğim ve değer verdiğim için geldim. Onlara misafirliğe gitmiştim orada duydum, öyle geldim buraya koşarak. Çok değer verdiğim insanlar. Allah’ım inşallah çıkarır, yavrularına bağışlar. Allah şifalarını verir dua ediyoruz. Yapacak, elimizden gelen bir şey yok. Sağ salim çıkarlar inşallah.” diye konuştu.