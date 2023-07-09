Bartın'da sağanak yağış! Dere yatakları taştı Bartın'da iki gündür süren sağanak yağış sonrası dere yatakları taştı. Ev ve iş yerleri su altında kalırken, mahsur kalan vatandaşları ise AFAD ekipleri kurtardı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Bartın'da iki gündür devam eden sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle Karaçay Deresi'nin taşması sonucu Karadere Köprüsü ulaşıma kapandı.

Park halindeki otomobiller sürüklenirken, ev ve iş yerlerini su bastı. Mahsur kalan vatandaşların imdadına ise AFAD yetişti.

Yaralanan bir vatandaş 112 ekiplerince ilk tedavisinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölgedeki hayvanlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak güvenli bölgeye taşındı.

Ekipler önlem aldı: Vatandaşlar iş makineleriyle taşındı

Amasra ilçesine bağlı Çakraz köyünde de derenin taşmasıyla konutların giriş katlarını su bastı. Göçgündemirci köyünde de derenin taşması ile çok sayıda iş yeri sular altında kaldı. İş yerlerinde mahsur kalan vatandaşlar iş makineleri ve traktörlerle kurtarıldı.

Karadeniz Sahil Yolu'nun bazı noktalarında da taşkınlar nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başlandı. Bartın’dan Amasra’ya ulaşım sağlayan Amasra Tüneli'nde ormandan gelen sular adeta şelaleyi andırdı. Ekipler tünel giriş ve çıkışında önlem aldı.

"Can kaybı olmadan arkadaşlarımızı kurtardık"

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Karaçay Deresi'nin taşması sonucu 3 vatandaşın mahsur kaldığını ve ekiplerce kurtarıldığını belirterek, “Çok şükür can kaybı olmadan arkadaşlarımızı kurtardık. Şimdi bölgeleri gezmeye başlıyoruz. Irmak bölgesine geçeceğiz. Suyun seviyesine bakmamız lazım. Hepimize çok geçmiş olsun.” dedi.

"Taşkın sabah 10 gibi başladı"

Göçgündemirci köyünde iş yerini su basan bir vatandaşta yağışın akşam saatlerinden itibaren etkili olarak sürdüğünü ifade ederek, “Dün akşamdan beri şiddetli olarak yağıyor. Taşkın sabah 10 gibi başladı. Dükkanlarımıza su girdi. Kapattık gidiyoruz. Yapabileceğimiz bir şey yok. Malzemelerimizi yüksek bir yere kaldırdık” şeklinde konuştu.