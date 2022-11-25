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- Bartın'da sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı
Bartın'da sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı
Karadeniz'de etkili olan sağanak yağışlar Bartın'ı da etkisi altına aldı. Sağanak yağış nedeniyle araç sürücüleri ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.
- 25.11.2022 - 16:17
- Güncelleme : 25.11.2022 - 16:52
Batı Karadeniz'de yer alan Bartın'da sağanak yağış etkisini gösterdi.
Kent merkezinde, sağanak yağış aralıklarla etkili olmaya devam ediyorken bazı cadde ve sokaklar küçük su göletleri ile doldu.
Sağanak yağış hayatı felç etti
Orduyeri Mahallesi 190. Cadde üzerinde yamaçlardan gelen suların birikmesi nedeniyle sürücüler, trafikte araçlarıyla güçlükle ilerledi.
Yolları kaplayan sular nedeniyle yayalar da yürümekte zorluk çekti.
Kentte etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle yollar sularla kaplandı.
Sürücü ve yayalar su birikintilerinin içinden geçerken zor anlar yaşadı.