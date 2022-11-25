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Bartın'da sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı

Bartın'da sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı

Karadeniz'de etkili olan sağanak yağışlar Bartın'ı da etkisi altına aldı. Sağanak yağış nedeniyle araç sürücüleri ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.