Bartın'da sel korkusu, köy halkını uyutmadı

Geçen yıl 11 Ağustos’ta yaşanan sel felaketinde yıkılan köprülerinin yapılan menfez köprülerden 4’ü, su seviyesinin yükselmesi ile zarar gördü. Köy halkı, sel korkusu ile geceyi ayakta geçirdi.

Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı 250 nüfuslu Eseler köyündeki vatandaşlar, 2 gündür devam eden sağanak yağış ve eriyen karlar nedeniyle sel tehlikesi nedeniyle geceleri uykusuz geçirmeye başladı.

Suların yükselmesi ile geçici köprüler zarar gördü. Muhtar Nizami Yılmaz, geçen yıl 11 Ağustos’ta yaşanan sel nedeniyle köprülerinin zarar gördüğünü bunun üzerine geçici menfezler yapıldığını, suların yeniden yükselmesi nedeniyle dört adet geçici menfezin de zarar gördüğünü belirterek şu sözleri kaydetti:

"Bilindiği üzere gördüğümüz köprü 11 Ağustos 2021 yılında sele maruz oldu. Yetkililerimiz sağ olsunlar. Hemen akabinde bize buraya geçici menfezler yapmışlardı. Bu menfezler ikinci kere sele maruz oldu.

“İlk kazma vuruldu iş makineleri geldi, işe başladılar”

Aynı olay yine sefer çok yoğun yağışlarda sel afet korkusuyla ayakta geçirdik. Sabah kontrol ettiğimizde 4 adet menfezin zarar gördüğünü ulaşıma kapandığını tespit ettim. Yetkili birimlerimiz Bartın İl Özel idaresi yol şube müdürümüze haber verdim. Kendilerine de çok teşekkür ederim hemen akabinde ekipleri yönlendirdiler. Devletimiz sağ olsun bize her konuda yardımcı oldu. Devletimiz yanımızdaydı. Yıkılan köprülerin yenilerinin ihalesinin yapıldığı en yakın zamanda inşasına başlanacağı bize söylendi. İlk kazma vuruldu iş makineleri geldi, işe başladılar."





“Buradan başka geçiş yolumuz yok”

Eseler Köyü Ozanlar Mahallesi sakini Kemal Yılmaz ise, "Bizim burada yağmur sel olduğu zaman bizim bu yolumuz kapanıyor. Buradan başka geçişimiz yok. Daha önce de oldu. Bunu yetkili arkadaşlar biliyor. Bu dereye su bastı. Kepçeler ile uğraştılar, buradan başka geçiş yolumuz da yok . Hepsi burada bunu defalarca dile getirdik. Bartın Milletvekilimiz Yılmaz Tunç'a bunu izah ettik. İnşallah yapılacak bekliyoruz. Vekilimizden de buraya bir yardımcı olurlarsa seviniriz. Yukarıdan gelen Karabulut Deresi suları aşağıya gelen vadinin birleştiği deremiz böylece ırmağa gidiyor. Selde önüne durmak da zor anayolda kapanıyor." dedi.