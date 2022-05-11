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    Bartın'da, yabancı uyruklu öğrenci ile yumruk yumruğa kavga kamerada

    Yolda yürürken bir anda saldırıya uğrayan yabancı uyruklu üniversite öğrencisi ile bir kişinin yumruk yumruğa kavga ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
    • 11.05.2022 - 12:13
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 12:46
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    Bartın'da, yabancı uyruklu öğrenci ile yumruk yumruğa kavga kamerada

    Bartın’da, dün akşam saatlerinde, Çatmaca kavşağında yaya geçidine yürüyen yabancı uyruklu bir üniversite öğrencisi, karşıdan gelen başka bir kişinin saldırısına uğradı.

    Bilinmeyen bir nedenle kavgaya tutuşan taraflar arasından yumruklar konuştu. Yoldan geçen sürücüler, duruma korna çalarak tepki gösterdi.

    Arkadaşları araya girdi

    DHA’nın haberine göre; kavga tarafların arkadaşlarının araya girmesiyle son buldu.

    Kavga anları, cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

    Bartın'da, yabancı uyruklu öğrenci ile yumruk yumruğa kavga VİDEO

    Bartın da, yabancı uyruklu öğrenci ile yumruk yumruğa kavga kamerada #1

    Bartın da, yabancı uyruklu öğrenci ile yumruk yumruğa kavga kamerada #2

    Bartın da, yabancı uyruklu öğrenci ile yumruk yumruğa kavga kamerada #3

    Bartın da, yabancı uyruklu öğrenci ile yumruk yumruğa kavga kamerada #4

    Bartın da, yabancı uyruklu öğrenci ile yumruk yumruğa kavga kamerada #5


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