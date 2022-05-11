- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bartın'da, yabancı uyruklu öğrenci ile yumruk yumruğa kavga kamerada
Bartın'da, yabancı uyruklu öğrenci ile yumruk yumruğa kavga kamerada
Yolda yürürken bir anda saldırıya uğrayan yabancı uyruklu üniversite öğrencisi ile bir kişinin yumruk yumruğa kavga ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
- 11.05.2022 - 12:13
- Güncelleme : 11.05.2022 - 12:46
Bartın’da, dün akşam saatlerinde, Çatmaca kavşağında yaya geçidine yürüyen yabancı uyruklu bir üniversite öğrencisi, karşıdan gelen başka bir kişinin saldırısına uğradı.
Bilinmeyen bir nedenle kavgaya tutuşan taraflar arasından yumruklar konuştu. Yoldan geçen sürücüler, duruma korna çalarak tepki gösterdi.
Arkadaşları araya girdi
DHA’nın haberine göre; kavga tarafların arkadaşlarının araya girmesiyle son buldu.
Kavga anları, cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Bartın'da, yabancı uyruklu öğrenci ile yumruk yumruğa kavga VİDEO