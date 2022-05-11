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Bartın'da, yabancı uyruklu öğrenci ile yumruk yumruğa kavga kamerada

Bartın'da, yabancı uyruklu öğrenci ile yumruk yumruğa kavga kamerada

Yolda yürürken bir anda saldırıya uğrayan yabancı uyruklu üniversite öğrencisi ile bir kişinin yumruk yumruğa kavga ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.