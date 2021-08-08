Denize girme yasağına uymayan Gökhan ve Canfeda Köse çifti, bir anda dalgaların arasından kaldı. Çift, cankurtaran ekipleri tarafındanmkurtarıldı.

Bartın’da rüzgarlı havanın etkisi ile denizde dalgalar oluştu.

Mavi bayraklı İnkumu Plajı’nda boğulma olaylarının önüne geçmek için denize girmek yasaklandı.

Bartın Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri başta olmak üzere, jandarma ve cankurtaranlar tarafından denize girilmemesi konusunda vatandaşlara uyarılar yapıldı.

Uyarılara kulak asmayan Gökhan ve Canfeda Köse çifti girdikleri denizden uzun süre çıkamadı.

KAMERAYA YANSIDI

Bir anda dalgaların arasında kalan çift, boğulma tehlikesi geçirdi.

Yaşanan panik anları cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Bartın’da yasağı dinlemediler, dalgaların arasında kaldılar VİDEO



BAYGIN OLARAK ÇIKARILDI

Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde görev yapan cankurtaran ekipleri çifti kurtararak kumsala çıkardı.

Baygın olarak çıkarılan Canfeda Köse’ye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Çiftin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.