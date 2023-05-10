Bartın'da yurtta kalan 21 kız öğrenci zehirlenme şüphesi ile hastaneye kaldırıldı Bartın'da yurtta kalan 21 lise öğrencisi kız zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

İHA

Bartın kent merkezindeki İnci Bankoğlu Kız Öğrenci Yurdu'nda görevli görevli aşçılar tarafından hazırlanan akşam yemeğinden yiyen öğrencilerden bazılarında bir süre sonra mide bulantısı, kusma, halsizlik gibi şikayetler oluştu.

Yurttan ambulanslarla alınan 21 öğrenci ilk müdahalelerinin ardından Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Bartın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce menüde yer alan yemeklerden numuneler alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hastaneye kaldırılan öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.