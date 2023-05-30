Bartın’daki cinsel istismar davasında çocuk konuştu: Söylememem için 100 TL verdi 13 yaşındaki öğrenciye kendisine ait çiğ köfteci dükkanında cinsel istismarda bulunup, olayı kimseye anlatmaması için 100 TL verdiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan zanlı, suçlamaları reddetti. Öğrenci ise “Bana olayı kimseye söyleme diyerek 100 TL verdi” diyerek, şikayetçi olduğunu bildirdi.

DHA

Geçen yıl mart ayıydı…

Bartın'da yaşayan 8'inci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki E.K., okuldan 2 arkadaşıyla birlikte bir çiğ köfteci dükkanına gitti.

Dükkanın arka tarafından istismara uğradı

E.K., burada iş yeri sahibi S.T. tarafından iddiaya göre, dükkanın arka kısmında cinsel istismara uğradı.

S.T., çocuğa bir de istismarı kimseye anlatmaması için 100 TL verdi.

Çocuk, durumu annesi N.K.'ye anlattı.

Tutuksuz yargılanıyor

Anne de, karakola giderek şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan çiğ köfteci S.T., ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

S.T. hakkında, Bartın Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla dava açıldı.

Hakim karşısına çıktı

Tutuksuz sanık S.T., Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada hakim karşısına çıktı.

Duruşmaya E.K., annesi N.K. ve taraf avukatları da katıldı.

Duruşmada yaşadıklarını anlatan E.K., şunları söyledi:

"Kimseye söyleme diyerek, 100 TL verdi"

Ben ortaokuldaki 2 yakın arkadaşım ile okulun aşağısında bulunan dükkana gittik. Burada iş yeri sahibi bizi daha sonra dükkanın arka tarafına götürdü. İş yeri sahibi S.T. bana ‘sigara içer misin?' dedi. Ben de içtim. O sırada kulaklıkla müzik dinliyordum. Sonra bana döndü 'Benimle dans eder misin?' dedi. Ben de ettim. Dans ettiğimiz sırada beni kendine çekti ve bana dokunarak cinsel istismarda bulundu. Sonra koltuğa oturduk. Sonra bana alkol ısmarlamak istedi. Ben kabul etmedim. Ertesi gün yine gittim. 'Ben annemle İstanbul’a gideceğim' dedim, o da bana olayı kimseye söyleme diyerek, 100 TL verdi. Şahıstan şikayetçiyim.

"Sanığın bir çocuğa alkol ve sigara teklif etmesi bile suç"

Davaya katılan anne N.K ise “Ben kızımı İstanbul’da 4 duvar arasında büyüttüm, başına bir şey gelmesin diye üzerine titredim. Sonra huzurlu dediğim Bartın’a akrabalarımızın yanına geldik ama burada başımıza kötü bir olay geldi. Sanığın bir çocuğa alkol ve sigara teklif etmesi bile suçtur. Şahıstan şikayetçim.” diye konuştu.

"Harçlık olsun diye 100 TL para verdim"

Tutuksuz sanık S.T. ise suçlamaları reddederek, “Ailenin başkalarının baskılarıyla bu şikayette bulunduğunu düşünüyorum. Bunlar her gün bizim iş yerimize geliyorlardı. Eğer öyle bir durum olsaydı, gelmezlerdi. Benim iş yerimde hırsızlık olayı olduktan sonra hiç gelmediler. Bana 'İstanbul’a gideceğim' dedi. Ben de harçlık olsun diye 100 TL para verdim. Ben her zaman onları korudum ve müdafaa ettim. Beraatimi talep ediyorum.” dedi.

Mahkeme heyeti, savcının mütalaasını hazırlaması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.