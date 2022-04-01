Petrol
104.97
0.25%
Euro
16.25
0.00%
Dolar
14.69
0.15%
Altın
909.56
-0.46%
Borsa
2250
0.76%
Bitcoin
666.210
-3.47%
BTXN Coin
36.97
0.00%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Bulutlu 21 C

    Bartın’daki gemi enkazı, 3 ayda çıkarılacak

    Geçtiğimiz yıl İnkum açıklarında batan geminin enkazının denizden çıkarılması için çalışma başlatıldı. Çalışmaların 3 ay süreceği belirtildi.
    • DHA
    • 01.04.2022 - 14:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bartın’daki gemi enkazı, 3 ayda çıkarılacak

    Gürcistan'ın Poti Limanı'ndan yük alarak Bulgaristan'a giden, Palau bandıralı 'Arvin' isimli kuru yük gemisi, geçen yıl 17 Ocak'ta, Bartın'da su toplamaya başladı.

    Gemi, İnkum sahilinin 200 metre açığında ikiye bölünerek battı.

    Gemide bulunan 2'si Rus, 10'u Ukrayna vatandaşı 12 kişilik mürettebattan 6'sı kurtarılırken, 3 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı.

    FİRMA ÇALIŞMA BAŞLATTI

    18 metre derinlikte bulunan ve 118 metre boyundaki geminin enkazının kaldırılması için firma tarafından çalışma başlatıldı.

    10 uzman dalgıç ve 5 personel tarafından başlatılan çalışmalarda, geminin enkazı sanayi dalgıçlarınca su altı kaynak makineleri ile kesilerek parçalara ayrılacak.

    Bartın'da batan geminin son görüntüleri VİDEO ARŞİV

    3 AY SÜRECEK

    Kesilen parçalar vinçlerle yüzer platformlara çıkarılıp, hurda demir olarak satılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın izniyle yapılan çalışmaların yaklaşık 3 ay süreceği öğrenildi.

    Bartın’daki gemi enkazı, 3 ayda çıkarılacak #1

    Bartın’daki gemi enkazı, 3 ayda çıkarılacak #2

    Bartın’daki gemi enkazı, 3 ayda çıkarılacak #3

    Bartın’daki gemi enkazı, 3 ayda çıkarılacak #4

    Bartın’daki gemi enkazı, 3 ayda çıkarılacak #5

    Bartın’daki gemi enkazı, 3 ayda çıkarılacak #6


    İlginizi Çekebilir

    Bakan Fatih Dönmez’den destek açıklaması
    Ekonomi

    Bakan Fatih Dönmez’den destek açıklaması

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü
    Cryto Trade

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü

    Zelensky: Ruslar zayıf yerlerden saldırabilir
    Dünya

    Zelensky: Ruslar zayıf yerlerden saldırabilir

    Görüş Bildir