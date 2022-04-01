Bartın’daki gemi enkazı, 3 ayda çıkarılacak

Geçtiğimiz yıl İnkum açıklarında batan geminin enkazının denizden çıkarılması için çalışma başlatıldı. Çalışmaların 3 ay süreceği belirtildi.

Gürcistan'ın Poti Limanı'ndan yük alarak Bulgaristan'a giden, Palau bandıralı 'Arvin' isimli kuru yük gemisi, geçen yıl 17 Ocak'ta, Bartın'da su toplamaya başladı.

Gemi, İnkum sahilinin 200 metre açığında ikiye bölünerek battı.

Gemide bulunan 2'si Rus, 10'u Ukrayna vatandaşı 12 kişilik mürettebattan 6'sı kurtarılırken, 3 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı.

FİRMA ÇALIŞMA BAŞLATTI

18 metre derinlikte bulunan ve 118 metre boyundaki geminin enkazının kaldırılması için firma tarafından çalışma başlatıldı.

10 uzman dalgıç ve 5 personel tarafından başlatılan çalışmalarda, geminin enkazı sanayi dalgıçlarınca su altı kaynak makineleri ile kesilerek parçalara ayrılacak.

Bartın'da batan geminin son görüntüleri VİDEO ARŞİV

3 AY SÜRECEK

Kesilen parçalar vinçlerle yüzer platformlara çıkarılıp, hurda demir olarak satılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın izniyle yapılan çalışmaların yaklaşık 3 ay süreceği öğrenildi.





















