Bartın’daki köylerine 3 kilometre kala kazada öldüler Su kanalına uçan otomobildeki çift ile 26 yaşındaki oğulları hayatını kaybetti. Ailenin İstanbul’dan Kurban Bayramı tatili için yola çıktıkları, köylerine 3 kilometre kala kaza yaptıkları belirtildi.

DHA Kurban Bayramı tatili, bir ailenin evine ateş düşürdü… İstanbul’dan yola çıkan Yıldız ailesi, gittikleri Bartın’ın Yukarışeyhler köyüne 3 kilometre mesafede kaza yaptı. Anne, baba ve oğulları can verdi Hakan Yıldız’ın kontrolünü kaybettiği 34 ZT 4919 plakalı otomobil, Arıt köyü yolunda su kanalına uçtu. Saat 06.30 sıralarında meydana gelen kazada 26 yaşındaki sürücü Hakan Yıldız, babası Mehmet Yıldız (55) ve annesi Kadın Yıldız (53), hayatını kaybetti, kardeşi Melike Yıldız ise ağır yaralandı. Genç kız, ağır yaralandı Kazayı görenlerin ihbarıyla, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 23 yaşındaki Melike Yıldız, kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yıldız çifti ile oğullarının cenazeleri de otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.