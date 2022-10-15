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    Bartın'daki maden şehidinin paylaşımı yürekleri yaktı

    Bartın'ın Amasra ilçesindeki madende meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Yasin Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı "Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz" paylaşımı yürekleri dağladı.
    • 15.10.2022 - 18:10
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    Bartın'daki maden şehidinin paylaşımı yürekleri yaktı

    Bartın'daki Amasra Taşkömürü İşletmesi Müessesesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden madencilerden Yasin Çelik’in (22) sosyal medyada yaptığı paylaşımlar görenleri duygulandırdı.

    "Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz"

    Çelik’in “Seviyoruz işimizi Allah sağ salim çalışmak nasip etsin kazasız belasız” gibi paylaşımlarının yanında "Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz" paylaşımı dikkat çekti.

    Toprağa verildi

    İHA'nın aktardığına göre Çelik, öğle namazına müteakip Ulus ilçesine bağlı Derecik köyünde düzenlenen cenaze töreni sonrası toprağa verilmişti.

    Bartın daki maden şehidinin paylaşımı yürekleri yaktı #1

    Bartın daki maden şehidinin paylaşımı yürekleri yaktı #2

    Bartın daki maden şehidinin paylaşımı yürekleri yaktı #3


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