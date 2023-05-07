Bartınlılar yağmur altında Togg'u inceledi Bartınlılar yağmura aldırış etmeden Toog'u görmek için etkinlik alanına koştu. Aracı görmeye gelenler bol bol fotoğraf çektirdi.

DHA

Türkiye'Nin otomobili Togg Anadolu yollarında...

Bu kapsamda Togg, Bartınlılarla buluştu.

Kent merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda birçok kişi yoğun yağmura rağmen Toog’un meydana getirilmesini bekledi.

Bol bol fotoğraf çektirdiler

Vatandaşlar, meydana alkışlar ve meşalelerle getirilen otomobil ile fotoğraflar çektirdi, bazıları da araca binerek iç ve arka bölümünü inceledi.

"Cumhurbaşkanımız Türkiyemize bir ilki yaşattı"

Togg’u görmeye gelen ve Almanya’dan emekli olduğunu söyleyen Recep Özen, “Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun Türkiyemize bir ilki yaşattı. Bu bizim dünyada gurur kaynağımızdır. Böyle bir mutluluğu yaşamak bize de nasip oldu. İnşallah daha iyileri gelecek, seviniyoruz. Vatanımız milletimiz sağ olsun” dedi.

"Reis'e teşekkür ederiz"

Togg’u çok beğendiğini söyleyen Ersin Çolak da “Bu bizim milli gururumuzdur. Anlatmaya gerek yok. Reis'e teşekkür ederiz. Her şey ortada çekemeyenler utansın” dedi.