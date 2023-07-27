Başakşehir'de, 100 bin liralık kirayı kabul etmeyen kiracıya ev sahibi saldırdı iddiası 46 yaşındaki kiracının ev sahibi, 30 bin lira olan kirasını 100 bin lira yapmak istedi. Bu teklifi kabul etmeyen kiracı, iddiaya göre, ev sahibinin de aralarında bulunduğu bir grup tarafından beyzbol sopasıyla darbedildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Ev sahipleriyle kiracılar arasında yaşanan anlaşmazlıklar son zamanlarda iyiden iyiye sıklaştı…

Fahiş artışlar, kiracıları çileden çıkarırken, iş farklı boyutlara kadar çıktı.

İstanbul Başakşehir'de iddiaya göre bu nedenle yaşanan anlaşmazlık kavgaya dönüştü.

30 binden 100 bine çıkarmak istedi

3 yıldır buradaki bir sitede oturan Hasan Eğilmez'e ev sahibi, kirasını artırması gerektiğini söyledi.

Eğilmez, son 1 yıldır ev sahibinin 30 bin lira olan ev kirasını, 100 bin liraya çıkarmak istediğini iddia etti.

Site içerisinde ortalama kiraların 35 bin lira olduğunu söyleyen Hasan Eğilmez, ev sahibine kirayı 40 bin lira yapmayı teklif etti.

Beyzbol sopasıyla saldırdı

Eğilmez, iddiaya göre dün akşam saatlerinde ev sahibi ile site önünde karşılaştıklarında sözlü tartışma yaşadı.

Yanında çocukları olduğu için tartışmayı uzatmadan evine giden ve akşam yürüyüş yapmak için tekrar sitenin önüne inen Eğilmez, bu kez, ev sahibi ve onun yanında bulunan 5-6 kişilik bir grupla karşılaştı.

Eğilmez ev sahibi ile konuşmak isterken, yanında bulunan diğer kişiler arkasından beyzbol sopasıyla saldırdı.

Şikayetçi olacak

Kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine darbe alan Hasan Eğilmez'i, arkadaşı hastaneye götürdü.

Darp raporu alan Eğilmez, karakola giderek ev sahibi ve kendisine saldıranlar hakkında şikayetçi olacağını söyledi.

Yaşadığı dehşeti anlatan 46 yaşındaki Eğilmez, şöyle konuştu:

"Olmayacak bir bedel istedi"

Ev sahibi burada olmayacak bir bedel istedi. 100 bin lira kira istedi. Biz buradaki fiyatların ne olduğunu bildiğimiz için 40 bin liralık bir teklifte bulunduk. Bu dediğim rakamları geçen bir daire de yok zaten. Bunlar devamlı bizi arayarak, 1 seneden beri taciz etmeye başladı. Bu süreçte kapıya dayanmalar, devamlı telefonda arayışlar, bizi dışarıda gördüklerinde sesli sesli bağırmalar oldu. İnsanların içinde bir taraftan da rezil etme peşindelerdi. Dün akşam saat 19.30 sıralarında çocuklar parkta oynuyordu.

"Yoksa gidersin buradan"

Bizim 1 buçuk yaşında bir kızımız var. Bir oğlumuz var 8 yaşında. Çocukları eve götürürken karşılaştık. Tekrar bu kira konusunu açtı, her gördüğünde açtığı gibi. 'Tamam anlaşırız, konuşuruz' dedim. 'Yok şimdi görüşeceğiz' dedi. Ben 'Verdiğim teklif geçerli' dedim. 'Yok, ben 100 bin lira istiyorum' dedi. Bir de bunun üstünde durdu. 'Yoksa gidersin buradan, ayrılman gerekiyor' dedi. Ben, 'Burada çocuklar var, hoş değil bu yaptığınız' dedim. Kendisi diretti.

"Beni çekti, itti ama ben hiçbir karşılık vermedim"

'Ben gidiyorum' dedim. Beni çekti, itti ama ben hiçbir karşılık vermedim. Ondan sonra normal bir şekilde evime gittim. Akşam bir yürüyüşe çıktığımda parkın oralarda karşılaştık. Yine insanların içinde bağırdı, saldırdı. Benim bir arkadaş vardı, kendisi onu tuttu. Ben yaşı büyük diye saygımdan dolayı bir şey yapmadım. Bir şey de söylemedim orada. Biz normal bir şekilde devam ettik.

"Beyzbol sopasıyla 4-5 darbe vurdular"

Bu bizi takibe aldı. Şahıs zaten planlamış, bütün herkesi ayaklandırmış. Sitenin içinde ve dışında beyzbol sopalarıyla bekleyenler vardı. Hatta birinde silah da gördük. Bize silahla gözdağı vermek istedi. Orada 5-6 kişi üstüme yürüdü. Ben arka taraftakileri göremedim. Hızlı bir şekilde arkama geçip beyzbol sopasıyla 4-5 darbe vurdular. Tabii ki darbelerinin etkisiyle yere düştüm. Yere düştüğümde bu kişi, tekrar beyzbol sopasıyla başıma vurdu.

"Devletime güvendiğim için şikayette bulunacağım"