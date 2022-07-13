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    Başakşehir'de 15 dakikada yaklaşık 700 bin TL'lik soygun kamerada

    Bir telefonucu dükkanını gözüne kestiren 5 hırsız, yaklaşık 15 dakika içinde iş yerindeki; telefon, laptop, aksesuar, şarj aleti, araba anahtarı ile kapıdaki otomobili çaldılar.
    • 13.07.2022 - 09:33
    • Güncelleme : 13.07.2022 - 09:38
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    Başakşehir'de 15 dakikada yaklaşık 700 bin TL'lik soygun kamerada

    İstanbul'un Başakşehir ilçesine bağlı Ziya Gökalp Mahallesi’nde kimlikleri henüz belirlenemeyen kar maskeli 5 kişi, cadde üzerinde bulunan telefoncu dükkanını gözüne kestirdi.

    Plakası bilinmeyen bir araçla cadde üzerindeki iş yerine gelen şüpheliler, dükkanın kapalı olmasını fırsat bildi ve kapıyı zorlayarak içeri girdi.

    Dükkanı soyup arabayı çaldılar

    Hırsızlar, iş yerindeki telefon, laptop, aksesuar, şarj aleti, araba anahtarı ile kapıdaki otomobili çaldı.

    700 bin TL'lik zarara uğrattılar

    Yaklaşık 15 dakikada dükkan sahibini 700 bin TL'lik zarara uğratan şahıslar, çaldıkları eşyaları alıp geldikleri araçla hızla olay yerinden uzaklaştı.

    Başakşehir de 15 dakikada yaklaşık 700 bin TL lik soygun kamerada #1

    Hırsızları yakalamak için çalışma başlatıldı

    İHA'nın haberine göre; hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alınırken polis, kaçan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

    Başakşehir'de kar maskeli hırsızlar 700 bin liralık soygun yaptı VİDEO


    Dükkan çalışanı mağduriyetlerini anlattı

    İş yeri çalışanı Mayar Al Mouslı, "5-6 hırsız dükkana girdi. Telefonları çaldılar. Araba anahtarını aldılar. Araba dükkanın önünde duruyordu. Onu da aldılar. Dükkan içinde para, bilgisayar, telefonlar, ne varsa almışlar.

    Sabah 07.00’de gelip 10-15 dakika kaldılar. Bizim dükkanda 10 bin dolar ve 14 bin TL ile 400-500 bin TL civarındaki arabayı, 17 bin TL’lik telefonları ve aksesuarları, şarjları çalmışlar." dedi.

    Başakşehir de 15 dakikada yaklaşık 700 bin TL lik soygun kamerada #2

    Başakşehir de 15 dakikada yaklaşık 700 bin TL lik soygun kamerada #3

    Başakşehir de 15 dakikada yaklaşık 700 bin TL lik soygun kamerada #4

    Başakşehir de 15 dakikada yaklaşık 700 bin TL lik soygun kamerada #5

    Başakşehir de 15 dakikada yaklaşık 700 bin TL lik soygun kamerada #6

    Başakşehir de 15 dakikada yaklaşık 700 bin TL lik soygun kamerada #7


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