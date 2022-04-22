- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Başakşehir'de 34 ton kaçak içki ele geçirildi
Başakşehir'de 34 ton kaçak içki ele geçirildi
2 farklı adrese düzenlenen operasyonda 34 ton 33 litre kaçak içki ele geçirildi. Kaçak içkilerin piyasa değerinin 3 milyon lira olduğu belirlenirken, 3 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
- 22.04.2022 - 10:37
- Güncelleme : 22.04.2022 - 11:22
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir'de tır parkında ve OSB Mahallesi’ndeki iş yeri önündeki araçlarda kaçak içki bulundurulduğu, depolandığı ve piyasaya sürülmeye hazırlandığı yönünde bilgi aldı.
3 milyon lira değerinde 34 ton sahte içkiye el konuldu
Harekete geçen ekipler, 14 Nisan günü baskın düzenledi.
Adres ve araçlarda yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olduğu değerlendirilen; 34 ton 33 litre kaçak içki, 43 plastik bidon, 26 plastik tank ve 2 dalgıç pompası ele geçirildi.
3’ü de serbest kaldı
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
DHA'nı haberine göre şüpheliler, “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Başakşehir'de 34 ton kaçak içki ele geçirildi VİDEO