2 farklı adrese düzenlenen operasyonda 34 ton 33 litre kaçak içki ele geçirildi. Kaçak içkilerin piyasa değerinin 3 milyon lira olduğu belirlenirken, 3 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir'de tır parkında ve OSB Mahallesi’ndeki iş yeri önündeki araçlarda kaçak içki bulundurulduğu, depolandığı ve piyasaya sürülmeye hazırlandığı yönünde bilgi aldı.

3 milyon lira değerinde 34 ton sahte içkiye el konuldu

Harekete geçen ekipler, 14 Nisan günü baskın düzenledi.

Adres ve araçlarda yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olduğu değerlendirilen; 34 ton 33 litre kaçak içki, 43 plastik bidon, 26 plastik tank ve 2 dalgıç pompası ele geçirildi.

3’ü de serbest kaldı

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

DHA'nı haberine göre şüpheliler, “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Başakşehir'de 34 ton kaçak içki ele geçirildi VİDEO