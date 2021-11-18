Başakşehir'de 4 aylık cenin, çarşafa sarılı halde bulundu

Ağaçlık bir alanda çarşafa sarılı cenini görenler, polise haber verdi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, ceninin 4 aylık olduğu belirlendi.

İstanbul Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde sabah saatlerinde ağaçlık alanda bulunan çöp poşeti, camiye gelen bir kişinin dikkatini çekti.

Durum, polise bildirildi. Polis, çöp poşetini açınca içinde çarşafa sarılı cenin olduğunu tespit etti.

Sağlık ekipleri de ceninin 4-5 aylık olduğunu belirledi.

POLİS, CENİNİ BIRAKANI ARIYOR

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenin, ambulansla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis ekipleri, cenini ağaçlık alana bırakan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

CAMİ BAHÇESİNDE BULUNDU

Mahallede oturan Mehmet Yaşar, "İncelemeler yapıldı. Bir vatandaş fark etmiş bu durumu. Cami bahçesinde bulunmuş." dedi.

"İNCELEME SONRASI GÖTÜRDÜLER"

Bektaş Çetinkaya, "Fark eden ağabey dokunmuyor, ölü olduğunu fark ediyor. Polise durumu bildiriyor. Belli bir süre beklediler burada. İnceleme sonrasında götürdüler." diye konuştu.

















