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    Başakşehir'de 4 aylık cenin, çarşafa sarılı halde bulundu

    Ağaçlık bir alanda çarşafa sarılı cenini görenler, polise haber verdi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, ceninin 4 aylık olduğu belirlendi.
    • DHA
    • 18.11.2021 - 17:05
    • Güncelleme : 18.11.2021 - 17:10
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    Başakşehir'de 4 aylık cenin, çarşafa sarılı halde bulundu

    İstanbul Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde sabah saatlerinde ağaçlık alanda bulunan çöp poşeti, camiye gelen bir kişinin dikkatini çekti.

    Durum, polise bildirildi. Polis, çöp poşetini açınca içinde çarşafa sarılı cenin olduğunu tespit etti.

    Sağlık ekipleri de ceninin 4-5 aylık olduğunu belirledi.

    POLİS, CENİNİ BIRAKANI ARIYOR

    Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenin, ambulansla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis ekipleri, cenini ağaçlık alana bırakan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

    Başakşehir de 4 aylık cenin, çarşafa sarılı halde bulundu #1

    CAMİ BAHÇESİNDE BULUNDU

    Mahallede oturan Mehmet Yaşar, "İncelemeler yapıldı. Bir vatandaş fark etmiş bu durumu. Cami bahçesinde bulunmuş." dedi.

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    "İNCELEME SONRASI GÖTÜRDÜLER"

    Bektaş Çetinkaya, "Fark eden ağabey dokunmuyor, ölü olduğunu fark ediyor. Polise durumu bildiriyor. Belli bir süre beklediler burada. İnceleme sonrasında götürdüler." diye konuştu.

    Başakşehir de 4 aylık cenin, çarşafa sarılı halde bulundu #3

    Başakşehir de 4 aylık cenin, çarşafa sarılı halde bulundu #4

    Başakşehir de 4 aylık cenin, çarşafa sarılı halde bulundu #5

    Başakşehir de 4 aylık cenin, çarşafa sarılı halde bulundu #6

    Başakşehir de 4 aylık cenin, çarşafa sarılı halde bulundu #7

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