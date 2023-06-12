Başakşehir'de 46 saattir yanan binada kontrollü yıkım Başakşehir'de, bulunan 6 katlı bir iş hanında çıkan yangını soğutma çalışmaları 3’üncü gününde devam ederken, binanın yıkımına başlandı.

İHA

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde Eski Turgut Özal Caddesi'ndeki 6 katlı fabrikanın çatı katında 46 saat önce yangın başladı.

Kısa süre içerisinde büyüyen alevler diğer katlara sıçradı.

Tüm binayı saran yangına itfaiyenin müdahalesi saatlerce sürdü.

Öte yandan itfaiye ekiplerinin çalışmalarına çok sayıda toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) destek verirken, ilçe belediyelerden de tankerlerle su takviyesi yapıldı.

Çevre ilçelerden yangın yerine itfaiyeden birçok takım sevk edildi.

3’üncü gününde kontrol altına alınan yangının soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yıkım başladı

Binanın bazı bölgelerinde çökme meydana gelirken, iç kısımlarında ise küçük yanmaların devam ettiği görüldü.

Yangın sırasında iş hanın önünde bulunan 3 tane ticari araç, çökmeler nedeniyle zarar gördü.

Öte yandan yangın yerine iş makinesi sevk edildi. Yangının söndürüldüğü alanların kepçeyle yıkımına başlandı.