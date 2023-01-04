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    Başakşehir'de ambulans şoförüne bıçaklı saldırı

    Ambulansın, aracına çarptığını iddia eden kadın sürücü, ambulans şoförünü kolundan bıçakla yaraladı. Araçtaki hamile kardeşini bahane eden kadın, kendisini görüntüleyen kişiye de saldırdı.
    • 04.01.2023 - 12:12
    • Güncelleme : 04.01.2023 - 12:41
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    Başakşehir'de ambulans şoförüne bıçaklı saldırı

    Görüntüler, geçtiğimiz günlerde İstanbul Başakşehir’deki TEM Otoyolu'nda kaydedildi.

    Hamile olduğunu belirttiği kardeşi ile Esenyurt istikametine giden kadının aracına, iddiaya göre ambulans çarptı.

    Ambulans şoförünü bıçakladı

    Kazanın ardından aracından inen sürücü, ambulans şoförüne bıçakla saldırarak, kolundan yaraladı.

    Korkuya kapılan Acil Sağlık ekibi, araçlarının kapısını kilitleyerek kendilerini korumaya çalıştı.

    Bu sırada yoldan geçen ve kazayı gören bir kişi, olay yerinde durarak, yaşananları telefonunun kamerası ile kaydetmeye başladı.

    Üzerine yürüdü, telefonuna vurdu

    Ambulans şoförüne olayı soran kişiye, kadın sürücü tepki gösterdi.

    Saldırgan, görüntü alan kişinin üzerine yürüyerek, telefonuna vurdu.

    Başakşehir'de ambulans şoförüne bıçaklı saldırı VİDEO

    “Taciz ettiniz, sapıksınız”

    Video kaydında saldırganın, “Kimse bıçakla saldırmadı. Benim kardeşim hamile, ambulans bize çarptı. Bebeğe zararı olabilirdi. Siz nasıl gazetecisiniz? İşinizi yapın. Can kurtarayım derken, can aldı. Taciz ettiniz, sapıksınız.” dediği duyuldu.

    DHA’nın haberine göre saldırgan, daha sonra aracına binerek uzaklaştı.

    Başakşehir de ambulans şoförüne bıçaklı saldırı #1

    Başakşehir de ambulans şoförüne bıçaklı saldırı #2

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    Başakşehir de ambulans şoförüne bıçaklı saldırı #4

    Başakşehir de ambulans şoförüne bıçaklı saldırı #5

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