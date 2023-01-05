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- Başakşehir'de ambulans şoförüne saldıran kadın gözaltına alındı
Başakşehir'de ambulans şoförüne saldıran kadın gözaltına alındı
- 05.01.2023 - 11:03
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde geçtiğimiz günlerde kaydedilen görüntüler büyük tepkiye sebep oldu.
Özel ambulans ile otomobilin karıştığı trafik kazası sonrası sürücüler arasında tartışma korkunç boyutlara ulaştı.
Ambulans şoförü Bayram E. ile otomobil sürücüsü Zekiye K. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Ambulans şoförünü bıçakladı
Zekiye K. ambulans şoförünü bıçakla kolundan yaraladıktan sonra görüntü çeken başka bir sürücüyü de tehdit etti.
Başakşehir'de ambulans şoförüne bıçaklı saldırı VİDEO
Konuyla ilgili çalışma başlatıldı
Zekiye K. daha sonra arkadaşı Çağla N.K. ile olay yerinden uzaklaştı.
2 şüpheli yakalandı
Kavga görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çalışma başlatan polis ekipleri, Zekiye K. ve Çağla N.K'yi yakaladı.
Farklı suçlardan gözaltına alındılar
DHA'nın haberine göre, gözaltına alınan şüphelilerin, "tehdit", "hakaret" ve "kasten yaralama" suçlarından yasal işlem yapılmak üzere Başakşehir Polis Merkezi Amirliğine teslim edildiği öğrenildi.