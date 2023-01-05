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Başakşehir'de ambulans şoförüne saldıran kadın gözaltına alındı

Başakşehir'de ambulans şoförüne saldıran kadın gözaltına alındı

Trafikte tartıştığı ambulans şoförünü kolundan bıçakla yaraladıktan sonra o anlar kaydeden kişiyi de tehdit eden kadın ve arkadaşı yakalanarak polis merkezine götürüldü.