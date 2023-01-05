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    Başakşehir'de ambulans şoförüne saldıran kadın gözaltına alındı

    Trafikte tartıştığı ambulans şoförünü kolundan bıçakla yaraladıktan sonra o anlar kaydeden kişiyi de tehdit eden kadın ve arkadaşı yakalanarak polis merkezine götürüldü.
    • 05.01.2023 - 11:03
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    Başakşehir'de ambulans şoförüne saldıran kadın gözaltına alındı

    İstanbul'un Başakşehir ilçesinde geçtiğimiz günlerde kaydedilen görüntüler büyük tepkiye sebep oldu.

    Özel ambulans ile otomobilin karıştığı trafik kazası sonrası sürücüler arasında tartışma korkunç boyutlara ulaştı.

    Ambulans şoförü Bayram E. ile otomobil sürücüsü Zekiye K. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

    Ambulans şoförünü bıçakladı

    Zekiye K. ambulans şoförünü bıçakla kolundan yaraladıktan sonra görüntü çeken başka bir sürücüyü de tehdit etti.

    Başakşehir'de ambulans şoförüne bıçaklı saldırı VİDEO

    Konuyla ilgili çalışma başlatıldı

    Zekiye K. daha sonra arkadaşı Çağla N.K. ile olay yerinden uzaklaştı.

    2 şüpheli yakalandı

    Kavga görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çalışma başlatan polis ekipleri, Zekiye K. ve Çağla N.K'yi yakaladı.

    Farklı suçlardan gözaltına alındılar

    DHA'nın haberine göre, gözaltına alınan şüphelilerin, "tehdit", "hakaret" ve "kasten yaralama" suçlarından yasal işlem yapılmak üzere Başakşehir Polis Merkezi Amirliğine teslim edildiği öğrenildi.

    Başakşehir de ambulans şoförüne saldıran kadın gözaltına alındı #1

    Başakşehir de ambulans şoförüne saldıran kadın gözaltına alındı #2

    Başakşehir de ambulans şoförüne saldıran kadın gözaltına alındı #3

    Başakşehir de ambulans şoförüne saldıran kadın gözaltına alındı #4


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