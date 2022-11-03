Başakşehir'de banka aracını soymaya çalışan 6 şüpheli yakalandı

Bankaya götürülmek için araca yüklenen paraların peşine düşen 6 şahısi ekiplerin kovalamacaları sonucunda yakalanarak emniyete götürüldü.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde saat 16.00 sıralarında kimliği henüz belirlenemeyen 6 şahıs, bankaya para götüren aracı gasp amaçlı takip etti.

Para transferi yapan aracın sürücüsü, takibi fark edince polise haber verdi. İhbarı alan Yunus polis ekipleri de, şahısları takip etmeye başladı. Polis, şahıslara dur ihtarında bulundu.

Polisler tekere ateş ederek durdurdu

Bunun üzerine şüpheliler, 'dur' ihtarına uymayınca polis, kaçan aracın tekerine ateş ederek durdurdu. İş yerinin otoparkına giren şahıslar, park halindeki 5 tane araca çarparak zarar verdi.

Polis, 1 kişiyi aracın içinde diğerlerini ise koşarak kaçmaya çalışırken yakaladı, 2’si ise kaçarak uzaklaştı. Yakalanan şüpheliler kelepçelenerek emniyete götürüldü.

Araçlar otoparka çekildi

Polis olay yerinde inceleme yaptı, incelemenin ardından araçlar otoparka çekildi. Kaçan şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

"Arabayı vura vura geliyorlardı"

Olay hakkında konuşan görgü tanığı Musa Özdoğan, "Biz içerdeydik, silah sesleriyle dışarı çıktık. Bir tane gasp arabası buradan kaçıyordu, polisler de peşindeydi. Arabayı vura vura geliyorlardı. 3 kişiydi burada, yanılmıyorsam ışıklarda 2-3 kişi kaçmıştı. Burada 4-5 araca çarptı. Biz gördük, polis yakaladı, arabanın içine koydu, götürdü.” dedi.

"Şoför aracın içinde yakalandı"

İHA'nın haberine göre, daha sonra konuşan Enes Ataman, “Silah sesleri duyduğumuz gibi dışarı çıktık, polis aracı ve başka iki araç daha vardı. Polis havaya ateş etmişti, araçtan inen toplam 3 kişi kaçıyordu. Şoför aracın içinde yakalandı, diğer ikisi kaçmaya çalışırken polis havaya ateş etti ve yakaladı. Araç kaçarken 5-6 araca çarparak zarar vermişti." diye anlattı.