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- Başakşehir'de beton pompa aracı, 5 araca çarptı
Başakşehir'de beton pompa aracı, 5 araca çarptı
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton pompa aracı 1 midibüs, 2 cip, 2 otomobile çarptı. Kazada 3'ü kadın, 4 kişi yaralandı.
- DHA
- 16.06.2021 - 10:19
- Güncelleme : 16.06.2021 - 10:29
İstanbul’un Başakşehir ilçesi Bahçeşehir 2. Kısım Boğazköy mevkisinde, rampa aşağı giderken bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton pompa aracı, 1 midibüs, 2 cip ve 2 otomobile çarptı.
Araçlardaki 3'ü kadın, 4 kişi hafif şekilde yaralandı.
POLİS SORUŞTURUYOR
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.