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    Başakşehir'de beton pompa aracı, 5 araca çarptı

    Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton pompa aracı 1 midibüs, 2 cip, 2 otomobile çarptı. Kazada 3'ü kadın, 4 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 16.06.2021 - 10:19
    • Güncelleme : 16.06.2021 - 10:29
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    Başakşehir'de beton pompa aracı, 5 araca çarptı

    İstanbul’un Başakşehir ilçesi Bahçeşehir 2. Kısım Boğazköy mevkisinde, rampa aşağı giderken bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton pompa aracı, 1 midibüs, 2 cip ve 2 otomobile çarptı.

    Araçlardaki 3'ü kadın, 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

    POLİS SORUŞTURUYOR

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

    Başakşehir de beton pompa aracı, 5 araca çarptı #1

    Başakşehir de beton pompa aracı, 5 araca çarptı #2

    Başakşehir de beton pompa aracı, 5 araca çarptı #3

    Başakşehir de beton pompa aracı, 5 araca çarptı #4

    Başakşehir de beton pompa aracı, 5 araca çarptı #5

    Başakşehir de beton pompa aracı, 5 araca çarptı #6

    Başakşehir de beton pompa aracı, 5 araca çarptı #7

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