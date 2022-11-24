Başakşehir'de bir kişi iki sokak köpeği tarafından kovalandı

Başakşehir'de bir kişi iki sokak köpeği tarafından kovalandı

Yürüyüş yapmak isteyen bir kişi 2 sokak kmpeği tarafından metrelerce kovanırken o anlar güvenlik kamerasıyla kayıt altına alındı.

Başıboş sokak köpekleri vatandaşların korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

Vatandaşların hem canına hem malına zarar veren sokak köpeği dehşetine bir yenisi daha eklendi.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde sokak köpekleri özellikle sabahın ilk saatlerinde ve gece saatlerinde yaya olarak yürüyen vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Zaman zaman aç kaldığı için sadırganlaşan köpekler, vatandaşları korkutuyor.

2 köpek tarafından kovalandı

Geçtiğimiz günlerde yürüyüş yapmak için bahçeye çıkan bir kişi 2 köpek tarafından kovalandı.

Başakşehir'de sokak köpeklerinin bir adamı kovaladığı anlar VİDEO

O anlar kayıt altına alındı

Bir adamın 2 köpekten çaresizce kaçtığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Özellikle çocuklar korkuyorlar"

İHA'nın haberine göre, aynı mahalle de yaşayan Ercan Öztürk başıboş köpek problemi ile ilgili, "Burada sokak hayvanları ile ilgili bir takım problemler var. Biz burada besleme yapıyoruz ama zaman zaman saldırgan olabiliyorlar. Kış geldi malum ve burası 10 yıl öncesine kadar açık alandı. Sonradan siteye çevrildi. İster istemez oluyorlar.

Bazı insanlarda köpeklerini getirip buraya bırakıyorlar. Buradaki hayvan severler yardımcı oluyor ama yeterli olmuyor tabi ki de. Özellikle çocuklar korkuyorlar. Zaman zaman saldırganlaşıyorlar." dedi.