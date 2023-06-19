Başakşehir’de bir kişi, otomobilin üzerinde seyahat etti Seyir halinde olan beyaz otomobilin üzerinde bir kişi seyahat etti. İlginç görüntü cep telefon kamerası ile görüntülendi.

İHA Görüntüler, İstanbul Başakşehir’de kayda alındı. Beyaz bir otomobil, seyir halindeydi. Ancak işin ilginç tarafı, yolculardan biri o otomobilin tavanındaydı. Uzun süre tavanda gitti Sokağın boş olmasından faydalanan sürücü, biraz da hız yaptı. Tavana sıkı sıkı tutunan yolcunun, uzun bir süre bu şekilde seyrettiği görüldü. Sosyal medyayı salladı Sosyal medya da, bu video ile sallandı. Bazı kullanıcılar, sürücünün ve üzerindeki kişinin bulunup, ceza alması gerektiğini söylerken, bazıları da yolcunun alkollü olduğunu düşündü.