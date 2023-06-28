İHA

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı’nın ilk gününde yine üzücü görüntüler yaşanmaya devam ediyor.

İstanbul'un ilçesi Bahçeşehir Mahallesi’nde kesim için kurban satış alanından kesim alanına götürülen büyükbaş kurbanlık, kamyonetin kasası yerine üst kısmında taşınmak istedi.

Araç hareket edince düştü

Boğazından kamyonete bağlı hayvan, aracın ilerlemesiyle ayağa kalktı. Bu sırada dengesini kaybeden kurbanlık kamyonetten aşağı düştü.

İp nedeniyle boynu havadan kalan boğulmaktan bağlı olduğu ip kesilerek kurtarıldı.

Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonunu kamerasına yansıdı.

Başakşehir'de boğanın kamyonetten düşme anı
Başakşehir'de boğanın kamyonetten düşme anı
Başakşehir'de boğanın kamyonetten düşme anı