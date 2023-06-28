Başakşehir'de boğanın kamyonetten düşme anı Başakşehir'de kesim noktasına götürmek için boynundan araca bağlanan hayvanın düştüğü anlar kameraya yansıdı.

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İHA

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı’nın ilk gününde yine üzücü görüntüler yaşanmaya devam ediyor.

İstanbul'un Başakşehir ilçesi Bahçeşehir Mahallesi’nde kesim için kurban satış alanından kesim alanına götürülen büyükbaş kurbanlık, kamyonetin kasası yerine üst kısmında taşınmak istedi.

Araç hareket edince düştü

Boğazından kamyonete bağlı hayvan, aracın ilerlemesiyle ayağa kalktı. Bu sırada dengesini kaybeden kurbanlık kamyonetten aşağı düştü.

İp nedeniyle boynu havadan kalan boğa boğulmaktan bağlı olduğu ip kesilerek kurtarıldı.

Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonunu kamerasına yansıdı.