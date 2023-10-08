Başakşehir'de camı açık unutulan otomobilden telefon ve cüzdan çaldı Anaokulunda çocuğu rahatsızlanan veli, çocuğunu almak için telaştan sokakta aracının camını açık bırakınca telefon ve cüzdanı çalındı.

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DHA

Araçların bir an için de olsa camı açık park edilmesi, hırsızların radarına takılıyor.

İstanbul Başakşehir'de anaokulunda rahatsızlanan çocuğunu almaya giden veli, otomobilin camını açık bırakınca aracından hırsızlık yapıldı.

O an sokaktan geçen şüpheli, araç içerisinde bulunan telefon ve cüzdanı çalarak olay yerinden kaçtı.

Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi'nde dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi.

Özel bir anaokulunda çocuğu rahatsızlanan veli, çocuğunu almak için okula gitti.

Aracının camını açık bıraktı

Araç sahibi otomobilden indiği sırada camı açık bıraktı.

Sokaktan geçen şüpheli otomobilin camının açık olduğunu fark ederek, araç içerisinde bulunan telefon ve cüzdanı çalarak olay yerinden uzaklaştı.

Şikayetçi oldu

Otomobiline geldikten sonra hırsızlığı fark eden araç sahibi, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızlık anı bir sitenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)