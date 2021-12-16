Farklı zamanlarda 3 zincir marketin cam kapısını taşla kıran, içeri girip çuvalla eşya çalan iki kişi tutuklandı.

İstanbul’un Başakşehir ilçesine bağlı Şahintepe Mahallesi'nde, 3 farklı zincir marketlerin camları kırılarak hırsızlık yapıldı.

Zincir marketlerdeki hırsızlık anları, saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin eline aldığı taşla camları kırdığı ve diğer kişinin de çuvala içeri girdiği görüldü. İki kişinin marketten elindeki çuvalı doldurarak çıktığı anlar da yer aldı. Başka bir marketin kamerasında ise, kasaya giren bir kişinin para çaldığı görüldü.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Marketlerde aynı şekilde yapılan hırsızlık sonrası, polis ekipleri harekete geçti. Başakşehir Devriye Amirliği Ekipleri Mobil Park Timi yaptığı çalışmada, Azat Ç. ile Serdar K. isimli iki kişinin hırsızlık yaptığını tespit etti.

Başakşehir’de, camları kırıp marketlere giren hırsızlar yakalandı ViDEO

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Çeşitli suçlardan kaydı bulunan Azat Ç. ile Serdar K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.