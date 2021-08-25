Başakşehir'de çift katlı otobüs refüje çıktı

Gece saatlerinde seyir halindeki iki katlı özel halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından refüje çıktı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde 34 CFF 584 plakalı iki katlı özel halk otobüsünü kullanan ve ismi öğrenilemeyen sürücü, Bahçeşehir 2. Kısım Avni Akyol Bulvarı'nda sulama nedeniyle ıslanan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otobüs refüje çıkıp aydınlatma direği ve reklam panosunu devirdi.

2 YOLCU YARA ALMADI

Kaza sonrası sürücü ve otobüste bulunan 2 yolcu kazayı yara almadan atlattı.

Yoldan geçen sürücüler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otobüste bir süre inceleme yaptı. Polis ekipleri de ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı.

POLİS BİLGİ ALDI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis, kaza ile alakalı otobüs sürücüsünden bilgi alırken, olay yerine gelen vinç yardımıyla otobüs bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.