Başakşehir'de darbedilen moto kurye: Ameliyat olacağım

Yol verme nedeni ile çıkan kavgada dövülerek hastanelik edilen Bedirhan Keskin, vücudundaki kırıklar nedeniyle ameliyat olacağını söyledi.

İstanbul Başakşehir 17. Etap’ta, dün sabah saatlerinde yol verme meselesi nedeniyle çıkan kavgada moto kurye Bedir Keskin, O.S. isimli şahıs tarafından darbedilerek hastanelik edildi.

Çok sayıda moto kurye, gece saatlerinde site önünde bir araya gelerek gerçekleşen saldırıyı protesto etti.

Moto kuryeler ile protestoya müdahale eden güvenlik görevlileri arasında çıkan gerginlik, polis ekiplerinin gelmesi ile sona erdi.

“10-15 tane yumruk attı”

DHA’nın haberine göre; sipariş getirirken sitenin içerisinde dayak yiyen moto kurye Bedir Keskin, şu açıklamalarda bulundu:

“Siparişimi teslim etmek için siteye geldim. Güvenlik daireyi arayıp teyidini alınca motosikletimle beraber içeriye alındım. Siparişi teslim etmek üzere binaya doğru ilerlerken bir kişi, buradan geçemezsin diyerek hakaret etti. Daha sonra güvenliğe ben size bunları buraya almayacaksınız demedim mi diyerek aynı şekilde tepkisini gösterdi. Saldırgan bana yumrukla saldırdı. Motorla beraber yere düştüm. 10-15 tane yumruk attı. Vücudumda kırık var, yarın ameliyat olacağım.”





“2 çocuğuma ekmek parası kazanmak için karda kışta çalışıyoruz”

Zor şartlar altında görev yaptıklarını belirten Bedir Keskin, “Biz ekmeğimizi bu motorun üstünde kazanıyoruz. Bu gibi insanların daha saygılı, daha anlayışlı olmalarını bekliyoruz. 2 çocuğuma ekmek parası kazanmak için karda kışta çalışıyoruz. Ekmeğimiz için gece geç saatlere kadar çalışıyoruz. 2 tekerin üstünde rızkımızı kazanıyoruz." diye konuştu.

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“Can taşıyoruz”

Saldırganın en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyen Bedir Keskin, "Saldırgan şu an gözaltında. Moto kurye arkadaşlarıma daha saygılı olmalarını talep ediyorum. Rica ediyorum, biz de insanız. Can taşıyoruz. Canlara bakıyoruz. Onun için biraz daha hoşgörü." ifadelerini kullandı.