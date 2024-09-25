Başakşehir’de devrilen kamyonetteki demirler, 3 çocuğun üzerine düştü İstanbul Başakşehir’de demir yüklü kamyonet, freni boşalması sonucu kaldırıma devrilirken, aracın içindeki demirler, kaldırımda yürüyen 3 çocuğun üzerine düştü.

AA & Ensonhaber

Bu akşam saatlerinde İstanbul Başakşehir Altınşehir Mahallesi Uğur Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yokuş aşağı seyir halindeki Nazım T. idaresindeki 34 UD 3102 plakalı inşaat demiri yüklü kamyonetin frenleri boşaldı. Durumu fark eden sürücünün sola doğru manevra yapması sonucu kamyonet kaldırıma devrildi.

DEMİRLER, KALDIRIMDA YÜRÜYEN ÇOCUKLARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Bu sırada kaldırımda yürüyen 3 çocuk, araçtan düşen demirlerin altında kaldı. Çocukların demirlerin altında kaldığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sebebiyle sokak, polis sokağı güvenlik şeridi ile kapattı. Demir malzemelerin altında kalan çocuklar itfaiye ekiplerin müdahalesi ile çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralanan çocuklar, ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikeleri olmayan çocukların, vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi.

Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülerken, devrilen kamyonet çekici yardımı ile kaldırıldı.