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    Başakşehir'de dumanların çıktığı İETT yoluna devam etti

    Seyir halinde iken ardından metrelerce duman bulutu çıkan otobüs, ilerlemeye devam ederken o anlar kameraya yansıdı.
    • 02.01.2023 - 11:25
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 11:41
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    Başakşehir'de dumanların çıktığı İETT yoluna devam etti

    İstanbulluların çilesi haline gelen İETT otobüsleri, her geçen gün bir başka olayla gündeme geliyor.

    Olayın bir diğer örneği ise Başakşehir'den geldi.

    Dumanlar çıksa da yoluna devam etti

    Başakşehir'de ilerleyen İETT otobüsü, dumanlar savurarak yoluna devam etti.

    Ardından metrelerce duman çıkan otobüs, bölgede panik oluşturdu.

    İETT otobüsünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

    O anlar kamerada

    Görüntülerde, yola devam eden İETT otobüsünün arkasında metrelerce uzayan duman görüldü.

    O anı gören vatandaşlar cep telefonu kamerası ile kayda girdi. İlginç anlar böyle görüntülendi.

    Başakşehir'de dumanların çıktığı İETT yoluna devam etti VİDEO

    Başakşehir de dumanların çıktığı İETT yoluna devam etti #1


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