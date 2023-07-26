Başakşehir’de ehliyetsiz sürücü 4 kişiye çarptı Ehliyetsiz olduğu öne sürülen sürücü, kullandığı otomobil ile 4 kişiye çarptı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kazada otomobilin bir iş yerine çarparak durabildiği görüldü. Kazada yaralanan 4 kişinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA 5 gün önce İstanbul Başakşehir’de korkunç bir kaza oldu… Altınşehir Mahallesi’ndeki kazaya sebep olan sürücü, iddiaya göre ehliyetsizdi. 4 kişiye çarptı, iş yerine daldı Yokuş aşağı hızla kullandığı otomobiliyle 4 kişiye çarpan sürücü, ardından bir iş yerine daldı. Feci kazada otomobilin hızla çarpıp savurduğu 4 kişi yaralanırken, iş yerinde de büyük çaplı hasar oluştu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ve vatandaşların ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hayati tehlikeleri yok Sürücü gözaltına alınarak emniyete götürülürken, hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Aynı cadde üzerinde 1 ay içerisinde 3 kazanın yaşandığı ifade edilirken, kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.