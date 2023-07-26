DHA

5 gün önce İstanbul Başakşehir’de korkunç bir oldu…

Altınşehir Mahallesi’ndeki kazaya sebep olan sürücü, iddiaya göre ehliyetsizdi.

4 kişiye çarptı, iş yerine daldı

Yokuş aşağı hızla kullandığı otomobiliyle 4 kişiye çarpan sürücü, ardından bir iş yerine daldı.

Feci kazada otomobilin hızla çarpıp savurduğu 4 kişi yaralanırken, iş yerinde de büyük çaplı hasar oluştu.

Başakşehir’de ehliyetsiz sürücü 4 kişiye çarptı

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri ve vatandaşların ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Başakşehir’de ehliyetsiz sürücü 4 kişiye çarptı

Hayati tehlikeleri yok

Sürücü gözaltına alınarak emniyete götürülürken, hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Aynı cadde üzerinde 1 ay içerisinde 3 kazanın yaşandığı ifade edilirken, kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.