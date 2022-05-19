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Başakşehir'de elektrikli scooter alev alev yandı

Başakşehir'de elektrikli scooter alev alev yandı

Bahçeşehir Gölet Parkı içerisinde bulunan bir scooter, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. O anları, canını zor kurtaran sürücü cep telefonuyla kaydetti.