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    Başakşehir'de elektrikli scooter alev alev yandı

    Bahçeşehir Gölet Parkı içerisinde bulunan bir scooter, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. O anları, canını zor kurtaran sürücü cep telefonuyla kaydetti.
    • 19.05.2022 - 09:56
    • Güncelleme : 19.05.2022 - 10:19
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    Başakşehir'de elektrikli scooter alev alev yandı

    İstabul Başakşehir'de yer alan Bahçeşehir Gölet Parkı içerisinde bulunan bir scooter, seyir halindeyken yanmaya başladı.

    Scooterın neden yandığı bilinmezken, sürücüsü inerek canını zor kurtardı.

    Hem yandı hem patladı

    İHA'nın haberine göre; sürücüsü scooterdan inerek uzaklaşırken, birden alev topuna dönen scooterda meydana gelen patlamalar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

    Başakşehir'de elektrikli scooter alev alev yandı VİDEO

    Başakşehir de elektrikli scooter alev alev yandı #1

    Başakşehir de elektrikli scooter alev alev yandı #2

    Başakşehir de elektrikli scooter alev alev yandı #3


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