Başakşehir'de emekli polis memuru, polis köpeğini vurup camdan aşağıya attı Başakşehir'de psikolojik problemleri olduğu iddia edilen bir emekli polis memuru, önce ev halkını rehin aldı daha sonra cama çıkarak intihar etmeye kalkıştı.

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İHA

Sabah saatlerinde Başakşehir Ziyagökalp Mahallesi'nde bulunan bir sitenin içerisinde gerçekleşen olayda, psikolojik sorunları olan emekli polis memuru Cumhur C., evdekileri rehin aldıktan bir süre sonra intihar etmek için cama çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, şahsın atlama ihtimaline karşı hava yatağı açıldı.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda şahıs ikna edilemeyince bölgeye özel harekat polisleri geldi.

Köpeği vurup aşağı attı

Ekiplerle birlikte getirilen polis köpeği, müdahale ve güvenlik kontrolü için binaya bırakıldı. Bu sırada iddiaya göre şüpheli tarafından silahla vurulan polis köpeği, camdan aşağıya atıldı.

Ardından Özel Harekat polisleri, eve girerek emekli polis memurunu etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)