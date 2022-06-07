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Başakşehir'de feci kaza: 6 yaralı
Başakşehir'de seyir halindeki servis minibüsü bilinmeyen bir nedenle devrildi. Yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
- 07.06.2022 - 08:55
- Güncelleme : 07.06.2022 - 09:00
İstanbul Başakşehir'de seyir halindeki servis minibüsü bilinmeyen bir nedenle devrildi.
İHA'nın haberine göre; 6 kişi yaralandı. Yaralanan şahıslar olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Ayrıntılar gelecek..