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    Başakşehir'de feci kaza: 6 yaralı

    Başakşehir'de seyir halindeki servis minibüsü bilinmeyen bir nedenle devrildi. Yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
    • 07.06.2022 - 08:55
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 09:00
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    Başakşehir'de feci kaza: 6 yaralı

    İstanbul Başakşehir'de seyir halindeki servis minibüsü bilinmeyen bir nedenle devrildi.

    İHA'nın haberine göre; 6 kişi yaralandı. Yaralanan şahıslar olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

    Ayrıntılar gelecek..

    Başakşehir de feci kaza: 6 yaralı #1


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