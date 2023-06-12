Başakşehir'de hastaneden kaçarken çaldığı arabadaki kızı kaçırdı Sağlık ekipleri tarafından hastaneye getirilen şahıs, bir süre sonra çalışır vaziyette olan otomobile binerek kaçarken araç içerisinde bulunan kızla kilometrelerce yolculuk yaptı. Şüpheli şahıs bir süre sonra otomobili çıkmaz sokakta terk etti.

İHA

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde film sahnesini aratmayacak bir olay meydana geldi.

Psikolojik sorunları olan F.M. sağlık ekipleri tarafından hastaneye getirildi.

Hastaneye getirilen şahıs, bir süre sonra dışarı çıkarak bahçede bulunan ve sürücüsünün çalışır vaziyette bırakarak markete gittiği bilinen otomobili çalarak kaçmaya başladı.

Kızı da beraberinde kaçırdı

O esnada aracın içerisinde bulunan 21 yaşındaki Hatice E. ise panik ve korku içerisinde şahısla konuşmaya başladı.

Çalışır vaziyetteki aracı kaçıran şahıs, içerisindeki genç kızla birlikte kilometrelerce yolculuk yaptı.

Araçta bulunan genç kız, telefonundan ailesine ve polis ekiplerine haber verdi.

Şüpheli şahıs olay yerini terk etti

Ekiplerin canlı konum takibi yaptığı araç, Arnavutköy Boğazköy İstiklal Mahallesi’nde bir çıkmaz sokakta terk edilmiş vaziyette bulundu.

Genç kız polis ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü, ekipler araçta ve çevresinde parmak izi incelemesi yaptı.

Çalışır vaziyetteki aracı içerisindeki genç kızla birlikte kaçıran F.M. ise ekipler tarafından her yerde aranıyor.

Hastaneye girdiği anlar kaydedildi

Psikolojik sorunları nedeniyle ekipler tarafından hastaneye getirilen şüpheli F.M. ‘nin sağlık personelleriyle birlikte hastaneye girdiği anlar, hastanenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Şahıs, o görüntülerden kısa süre sonra ekiplerden kurtularak kaçmayı başardı.

"Sana zarar vermeyeceğim demiş"

Olayı anlatan mahalle sakini Ceyhun Zengin, şu ifadeleri kullandı: