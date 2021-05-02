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    Başakşehir'de hatalı sollama gölette bitti

    Başakşehir'de hafif ticari araç, sürücüsünün sollama manevrası yaptığı sırada karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpışmamak için direksiyonu kırması sonucu gölete uçtu.
    • DHA
    • 02.05.2021 - 10:37
    • Güncelleme : 02.05.2021 - 10:49
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    Başakşehir'de hatalı sollama gölette bitti

    İstanbul'un Başakşehir ilçesi Şamlar Mahallesi istikametinde seyreden hafif ticari aracın sürücüsü, önündeki otomobili sollamaya çalıştı.

    O sırada karşı şeritten gelen başka bir otomobille kafa kafaya çarpışmamak için manevra yapan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    TAKLA ATARAK GÖLETE UÇTU

    Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı araç, takla atarak yol kenarındaki gölete uçtu.

    YARALANAN OLMADI

    Takla atan aracın sürücüsü ve yanındaki bir arkadaşı kazadan yara almadan kurtuldu. Kısa sürede kaza yerine gelen sağlık ekipleri kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 2 kişiyi tedbir amaçlı ambulanslarla çevredeki hastanelere götürdü.

    Kaza sonrası gölete uçan araç ise çekici yardımıyla göletten çıkarılırken, kazayla ilgilini inceleme başlatıldı.

    Başakşehir'de hatalı sollama gölette bitti ViDEO

    Başakşehir de hatalı sollama gölette bitti #1

    Başakşehir de hatalı sollama gölette bitti #2

    Başakşehir de hatalı sollama gölette bitti #3

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