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- Başakşehir’de hırdavat dükkanından 250 bin liralık ürün çaldılar
Başakşehir’de hırdavat dükkanından 250 bin liralık ürün çaldılar
- İHA
- 26.06.2021 - 14:27
İstanbul’un Başakşehir ilçesine bağlı Ziya Gökalp Mahallesi’nde bulunan hırdavat dükkanına gece saatlerinde hırsız girdi.
Sabah saatlerinde dükkanına gelen iş yeri sahibi, hırsızlık yapıldığını fark etti.
Durum, polis ekiplerine bildirildi.
Yurt dışından tedarik edilen lazer, yazıcı, matkap 3D yazıcı gibi toplam değeri 250 bin lira olan ürünlerin çalındığı belirlendi.
KAMERALAR İNCELEMEYE ALINDI
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
İş hanındaki güvenlik kameraları incelemeye alındı.
Şüphelilerin aynı iş hanında ve 2 yan dükkandaki komşular olduğu tespit edildi.
Başakşehir’de hırdavat dükkanından 250 bin liralık ürün çaldılar VİDEO
KÖR NOKTADAN SOYDULAR
Kendi dükkanlarının camından giren şahısların, kamera görmeyen kör bir noktadan komşularını 4 saat boyunca soydukları öğrenildi.
Yakalanan şahıslar gözaltına alındı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Fatih C. (37) ve Onur A. (29) isimli şahıslar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şahısların çeşitli suçlardan kaydı olduğu öğrenildi.