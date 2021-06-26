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Başakşehir’de hırdavat dükkanından 250 bin liralık ürün çaldılar

Başakşehir’de hırdavat dükkanından 250 bin liralık ürün çaldılar

Bir iş hanında bulunan hırdavat dükkanı, 2 şahıs tarafından soyuldu. Hırsızlık anları kameraya yansıdı. Şahısların, aynı iş hanında dükkanları olduğu belirlendi.