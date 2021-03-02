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    Başakşehir'de İETT otobüsleri çarpıştı

    İçlerinde yolcu bulunmayan iki otobüsün kafa kafaya çarpışmasıyla kaza meydana geldi. Kazada şoförlerden biri yaralandı.
    • DHA
    • 02.03.2021 - 13:10
    • Güncelleme : 02.03.2021 - 13:11
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    Başakşehir'de İETT otobüsleri çarpıştı

    Saat 10.30 sıralarında İstanbul Başakşehir Turgut Özal Bulvarı üzerinde seyreden aynı hatta çalışan 2 İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı.

    Kaza sonucu şoförlerden biri hafif şekilde yaralanırken, vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    BİR ŞOFÖR DİREKSİYON BAŞINDA RAHATSIZLANDI

    Otobüslerin kaza sırasında yolcu taşımadıkları öğrenildi. Kazada şoförlerden birinin direksiyon başında rahatsızlandığı iddia edilirken, hafif şekilde yaralanan bir şoför yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Başakşehir'de İETT otobüsleri çarpıştı VİDEO

    Başakşehir de İETT otobüsleri çarpıştı #1

    Başakşehir de İETT otobüsleri çarpıştı #2

    Başakşehir de İETT otobüsleri çarpıştı #3

    Başakşehir de İETT otobüsleri çarpıştı #4

    Başakşehir de İETT otobüsleri çarpıştı #5

    Başakşehir de İETT otobüsleri çarpıştı #6

    Başakşehir de İETT otobüsleri çarpıştı #7

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