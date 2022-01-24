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- Başakşehir'de İETT otobüsleri yolda kaldı
Başakşehir'de İETT otobüsleri yolda kaldı
Yoğun kar yağışı nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken 4 İETT otobüsü, uzun süre kurtarılmayı beklerken, araç kuyruğu oluşturdu.
- AA
- 24.01.2022 - 12:14
- Güncelleme : 24.01.2022 - 12:27
İstanbul'da süren kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Etkili olan kar nedeniyle İETT otobüsleri, Bahçeşehir-Ispartakule bağlantı yolunda mahsur kaldı.
YOLDA KALAN 4 OTOBÜS, KURTARILMAYI BEKLEDİ
Yolun rampa bölümünde arka arkaya dizilen 4 otobüs, uzun süre kurtarılmayı bekledi.
Başakşehir'de İETT otobüsleri yolda kaldı
ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
Otobüslerin ilerleyememesi nedeniyle yolda araç kuyruğu oluştu.