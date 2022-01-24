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    Başakşehir'de İETT otobüsleri yolda kaldı

    Yoğun kar yağışı nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken 4 İETT otobüsü, uzun süre kurtarılmayı beklerken, araç kuyruğu oluşturdu.
    • AA
    • 24.01.2022 - 12:14
    • Güncelleme : 24.01.2022 - 12:27
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    Başakşehir'de İETT otobüsleri yolda kaldı

    İstanbul'da süren kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

    Etkili olan kar nedeniyle İETT otobüsleri, Bahçeşehir-Ispartakule bağlantı yolunda mahsur kaldı.

    YOLDA KALAN 4 OTOBÜS, KURTARILMAYI BEKLEDİ

    Yolun rampa bölümünde arka arkaya dizilen 4 otobüs, uzun süre kurtarılmayı bekledi.

    Başakşehir'de İETT otobüsleri yolda kaldı

    ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

    Otobüslerin ilerleyememesi nedeniyle yolda araç kuyruğu oluştu.

    Başakşehir de İETT otobüsleri yolda kaldı #1

    Başakşehir de İETT otobüsleri yolda kaldı #2


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