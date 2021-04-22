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- Başakşehir’de İETT otobüsü minibüse çarptı
Başakşehir’de İETT otobüsü minibüse çarptı
- İHA
- 22.04.2021 - 10:51
- Güncelleme : 22.04.2021 - 10:56
Başakşehir Mahmutbey-İSTOÇ yolu İSTOÇ istikametinde seyir halindeyken tekerleği patlayan Hüseyin Yurdakul idaresindeki servis minibüsü, emniyet şeridine park etti.
Aynı istikamete giden Adem D. yönetimindeki İETT otobüsü, kontrolden çıkarak park halindeki araca arkadan çarptı.
Kazada otobüste bulunan bir yolcu yaralandı.
Sürücü ve diğer yolcular kazayı yara almadan atlattı. Otobüsün içindeki yolcular tahliye edildi.
İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Polis, kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemleri aldı.
Sağlık ekipleri, kazada yaralanan yolcuya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, hastaneye kaldırdı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Trafik bir süre tek şeritten sağlandı.
Maddi hasarın meydana geldiği araçlar çekici yardımıyla çekilince trafik tamamen açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
“ŞOFÖR TELEFONLA OYNUYORDU”
Servis minibüsünün yanında bulunan Erdal Uçar, "Servis aracının lastiği patlamıştı. Emniyet şeridine sağa çektik. Şoför telefonla oynuyordu. Ondan sonra otobüs gelip arkadan çarptı. Servis aracında kimse yoktu. İETT otobüsü doluydu." dedi.