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    Başakşehir’de İETT otobüsü minibüse çarptı

    Mahmutbey-İSTOÇ yolu İSTOÇ istikametinde seyir halindeki bir otobüs, tekerleği patladığı için emniyet şeridinde duran minibüse çarptı. Kazada, otobüs içinde bulunan yolculardan biri yaralandı.
    • İHA
    • 22.04.2021 - 10:51
    • Güncelleme : 22.04.2021 - 10:56
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    Başakşehir’de İETT otobüsü minibüse çarptı

    Başakşehir Mahmutbey-İSTOÇ yolu İSTOÇ istikametinde seyir halindeyken tekerleği patlayan Hüseyin Yurdakul idaresindeki servis minibüsü, emniyet şeridine park etti.

    Aynı istikamete giden Adem D. yönetimindeki İETT otobüsü, kontrolden çıkarak park halindeki araca arkadan çarptı.

    Kazada otobüste bulunan bir yolcu yaralandı.

    Sürücü ve diğer yolcular kazayı yara almadan atlattı. Otobüsün içindeki yolcular tahliye edildi.

    İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

    Polis, kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemleri aldı.

    Sağlık ekipleri, kazada yaralanan yolcuya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, hastaneye kaldırdı.

    Başakşehir’de İETT otobüsü minibüse çarptı #1

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

    Maddi hasarın meydana geldiği araçlar çekici yardımıyla çekilince trafik tamamen açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Başakşehir’de İETT otobüsü minibüse çarptı #2

    “ŞOFÖR TELEFONLA OYNUYORDU”

    Servis minibüsünün yanında bulunan Erdal Uçar, "Servis aracının lastiği patlamıştı. Emniyet şeridine sağa çektik. Şoför telefonla oynuyordu. Ondan sonra otobüs gelip arkadan çarptı. Servis aracında kimse yoktu. İETT otobüsü doluydu." dedi.

    Başakşehir’de İETT otobüsü minibüse çarptı #3

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