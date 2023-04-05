İstanbul’da Avcılar Metrobüs-Çam-Şakura Şehir Hastanesi seferini yapan İETT'ye ait otobüs, dün Başakşehir’e doğru seyir halindeydi.
Saat 16.30 sıralarında Güvercintepe Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde ilerleyen otobüs, park halindeki bir minibüsün aynasına çarptı.
Aracın sahibi ile oğlu saldırdı
Olayı gören aracın sahibi ve oğlu halk otobüsü şoförüne yumruklarla saldırdı.
Şoförün burnu kanarken, saldırı anı cep telefonu ve bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Kavga vatandaşların ve polisin araya girmesiyle sonlandırıldı.
Polis hepsini karakola çekti
İETT şoförü ve saldıranlar, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kavganın otobüsün, bir aracın aynasına çarpmasından kaynaklandığını belirten Muhammed Ak, yaşananları şöyle anlattı:
"İETT şoförünün burnu kanadı"
Olay akşama doğru oldu. Kaldırım üzerine park eden yarım otobüs nedeni ile yol daraldı. İETT aracı geçerken yarım otobüsün aynasına sürterek geçti. Otobüs sahibi de sinirlendi, oğluyla beraber İETT şoförüne saldırdı. Daha sonra İETT şoförünün burnu kanadı. Polis gelip, görgü tanıklarını da alarak karakola götürdü.