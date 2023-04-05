Başakşehir'de İETT otobüsü şoförüne saldırı Park halindeki minibüsün aynasına çarpan İETT otobüsünün şoförüne, araç sahibi ve oğlu yumruklarla saldırdı. Şoförün burnu kanarken, saldırı anı cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA

İstanbul’da Avcılar Metrobüs-Çam-Şakura Şehir Hastanesi seferini yapan İETT'ye ait otobüs, dün Başakşehir’e doğru seyir halindeydi.

Saat 16.30 sıralarında Güvercintepe Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde ilerleyen otobüs, park halindeki bir minibüsün aynasına çarptı.

Aracın sahibi ile oğlu saldırdı

Olayı gören aracın sahibi ve oğlu halk otobüsü şoförüne yumruklarla saldırdı.

Şoförün burnu kanarken, saldırı anı cep telefonu ve bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kavga vatandaşların ve polisin araya girmesiyle sonlandırıldı.

Polis hepsini karakola çekti

İETT şoförü ve saldıranlar, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kavganın otobüsün, bir aracın aynasına çarpmasından kaynaklandığını belirten Muhammed Ak, yaşananları şöyle anlattı:

"İETT şoförünün burnu kanadı"