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Başakşehir’de işitme engelli anne ile oğluna minibüs çarptı

Başakşehir’de işitme engelli anne ile oğluna minibüs çarptı

Çocuğunu okula götürmek için evden çıkan işitme engelli anne ve çocuk yolun karşısına geçmek istedikleri esnada bir minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.