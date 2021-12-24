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    Başakşehir’de işitme engelli anne ile oğluna minibüs çarptı

    Çocuğunu okula götürmek için evden çıkan işitme engelli anne ve çocuk yolun karşısına geçmek istedikleri esnada bir minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 24.12.2021 - 16:02
    • Güncelleme : 24.12.2021 - 16:48
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    Başakşehir’de işitme engelli anne ile oğluna minibüs çarptı

    İşitme engelli anne Filiz Oruç, 4’üncü sınıf öğrencisi oğlu İbrahim Arda Oruç ile birlikte İstanbul’un Başakşehir ilçesi Kayabaşı Mahallesi Rabia Caddesi’nden karşı tarafa geçmek istedi.

    Yolun yarısına gelen anne ve oğluna minibüs çarptı.

    Çarpmanın etkisi ile küçük çocuk olay yerinde yaşamını yitirirken, anne ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

    ŞOFÖR YAKALANARAK TUTUKLANDI

    Kaza sonrasında minibüs şoförü Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kayabaşı Karakolu ekipleri tarafından yakalandı.

    Adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Başakşehir’de işitme engelli anneye ve çocuğuna minibüs çarptı VİDEO

    KÜÇÜK ÇOCUK GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

    Kazada yaşamını yitiren İbrahim Arda Oruç bugün cuma namazına müteakip Başakşehir İmam-ı Azam camiinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

    Başakşehir’de işitme engelli anne ile oğluna minibüs çarptı #1

    Başakşehir’de işitme engelli anne ile oğluna minibüs çarptı #2

    Başakşehir’de işitme engelli anne ile oğluna minibüs çarptı #3

    Başakşehir’de işitme engelli anne ile oğluna minibüs çarptı #4

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