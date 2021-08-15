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    Başakşehir’de kamyoneti sıkıştıran tır kamerada

    Şoförü ile tartıştığı aracın önüne kırarak kaza yaptıran tır sürücüsü, görenleri hayrete düşürdü.
    • İHA
    • 15.08.2021 - 10:01
    • Güncelleme : 15.08.2021 - 10:18
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    Başakşehir’de kamyoneti sıkıştıran tır kamerada

    Başakşehir - İkitelli yolunda, tır sürücüsü ile kamyonet sürücüsü arasında yol tartışması yaşandı.

    TIRLA KAMYONETİ SIKIŞTIRDI

    Tır sürücüsü, tartışmanın ardından peşinden gittiği kamyonetin önüne direksiyon kırarak kaza yapmasına neden oldu. Sürücü daha sonra arkasına bile bakmadan uzaklaştı.

    Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Başakşehir’de kamyoneti sıkıştıran tır kamerada ViDEO

    Başakşehir’de kamyoneti sıkıştıran tır kamerada #1

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