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    Başakşehir'de kayan kamyonu eliyle durdurmaya çalıştı

    Sürücüsü bulunmayan kamyon bilinmeyen bir nedenle kayarken, bir vatandaş 50 tonluk kamyona elleriyle müdahale etmeyi denedi. Vatandaşın ezilmekten son anda kurtulduğu anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 22.03.2022 - 09:08
    • Güncelleme : 22.03.2022 - 09:13
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    Başakşehir'de kayan kamyonu eliyle durdurmaya çalıştı

    Dün sabah saatlerinde İstanbul Başakşehir’de sürücüsü bulunmayan kamyon henüz bilinmeyen bir sebeple kaymaya başladı.

    Olayı gören civardaki vatandaşlardan biri 50 tonluk kamyonu elleri ile durdurmaya çalışırken ezilmekten son anda kurtuldu.

    Kamyon sanayi içerisinde bulunan dükkanın önündeki arabaya çarparak durabildi. Olay sonucu kimse yaralanmazken, kamyonun çarptığı araçta hasar meydana geldi.

    KAMYONU ELİYLE DURDURMAYA ÇALIŞMA ANI KAMERADA

    Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kamyonun yavaşça kayarak dükkanın önüne kadar geldiği ve o esnada orada bulunan bir vatandaşın yaklaşık 50 tonluk kamyonu durdurmak için elleri ile kamyonu tuttuğu ve ardından kamyonun dükkanın önündeki panelvan araca çarparak durduğu görülüyor.

    Ekipler kazanının nedenini araştırmak için çalışma başlattı.

    Başakşehir de kayan kamyonu eliyle durdurmaya çalıştı #1

    Başakşehir de kayan kamyonu eliyle durdurmaya çalıştı #2

    Başakşehir de kayan kamyonu eliyle durdurmaya çalıştı #3

    Başakşehir de kayan kamyonu eliyle durdurmaya çalıştı #4


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