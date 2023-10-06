İHA
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ana girişindeki kavşakta yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi.
Kavşakta hafif ticari araç ile taksi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yan yattı.
1'i çocuk 3 yaralı
İçinde bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralıları ambulans ile hastaneye sevk etti.
Araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik ise normale döndü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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