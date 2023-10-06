Başakşehir'de kaza: Ticari araç yan yattı! Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin ana girişinde bulunan kavşakta hafif ticari araç ile taksi çarpıştı. Çarpışma sonucu ticari araç yan yatarken, 3 kişi ise yaralandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ana girişindeki kavşakta yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi. Kavşakta hafif ticari araç ile taksi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yan yattı. 1'i çocuk 3 yaralı İçinde bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralıları ambulans ile hastaneye sevk etti. Araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik ise normale döndü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)