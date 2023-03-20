Başakşehir’de kaza yapan aracı düzeltirken altında kalmaktan son anda kurtuldu

İstanbul’un Başakşehir ilçesinin merkezi Kayaşehir’de kazaya karışan hafif ticari araç, yan yattı.
Bunu gören çevredekiler, aracı elleriyle kaldırmaya çalıştı.
Son anda kurtuldu
Birkaç kişinin yardımıyla araç kaldırıldı.
Ancak bu sırada şoför koltuğu tarafından bulunan bir kişi, aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
El frenini çekerek durdurdu
Düzeltilen araç, bu kez de kaymaya başladı.
Kayan aracın açık camından içeri uzanan bir kişi, el frenini çekerek durdurdu.
Tüm bu yaşananlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.