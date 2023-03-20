Başakşehir’de kaza yapan aracı düzeltirken altında kalmaktan son anda kurtuldu Kazaya karışarak yan yatan hafif ticari aracı elleri ile düzeltmeye çalışan vatandaşlardan biri, altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşanan o anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İstanbul’un Başakşehir ilçesinin merkezi Kayaşehir’de kazaya karışan hafif ticari araç, yan yattı. Bunu gören çevredekiler, aracı elleriyle kaldırmaya çalıştı. Son anda kurtuldu Birkaç kişinin yardımıyla araç kaldırıldı. Ancak bu sırada şoför koltuğu tarafından bulunan bir kişi, aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. El frenini çekerek durdurdu Düzeltilen araç, bu kez de kaymaya başladı. Kayan aracın açık camından içeri uzanan bir kişi, el frenini çekerek durdurdu. Tüm bu yaşananlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.