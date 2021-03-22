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Başakşehir’de, kısıtlama günü sokakta şarkı söylediler

Başakşehir’de, kısıtlama günü sokakta şarkı söylediler

Kısıtlama kurallarının geçerli olduğu pazar gününde 3 kişi, ellerinde enstrümanlar ile dışarı çıktı. Şarkı seslerini duyan vatandaşlar o anları cep telefonları ile kaydetti.