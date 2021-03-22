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    Başakşehir’de, kısıtlama günü sokakta şarkı söylediler

    Kısıtlama kurallarının geçerli olduğu pazar gününde 3 kişi, ellerinde enstrümanlar ile dışarı çıktı. Şarkı seslerini duyan vatandaşlar o anları cep telefonları ile kaydetti.
    • DHA
    • 22.03.2021 - 15:48
    • Güncelleme : 22.03.2021 - 16:19
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    Başakşehir’de, kısıtlama günü sokakta şarkı söylediler

    Başakşehir'de, pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 3 şahıs, sokaklarda darbuka çalarak şarkı söyledi.

    4. Etap 1. Kısım'da yaşanan olayda, şarkı seslerini duyan vatandaşlar pencerelere çıktı.

    BAHŞİŞ TOPLADILAR

    Enstrümanları ile şarkı söyleyen şahıslar, bir yandan da evlerinde oturan vatandaşlardan bahşiş topladı.

    Gördükleri manzara karşısında şaşıran vatandaşlar, enstrümanları ile sokağa çıkan şahısları cep telefonları ile kayıt altına aldı.

    Bir süre çalıp söyleyen şahıslar, bahşişlerini de alarak gözden kayboldu.

    Başakşehir’de, kısıtlama günü sokakta şarkı söylediler #1

    Başakşehir’de, kısıtlama günü sokakta şarkı söylediler #2

    Başakşehir’de, kısıtlama günü sokakta şarkı söylediler #3

    İstanbul'da kısıtlamada darbuka çalıp gezdiler VİDEO

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